В Раде предложили обязать школьников говорить на украинском во время перемен

Украинский депутат Наталья Пипа из партии «Голос» инициировала законопроект, который обязывает использовать украинский язык не только на уроках, но и в ходе перемен, а также на школьных площадках и стадионах. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

По словам Пипы, многие родители выражают обеспокоенность тем, что ученики переходят на русский язык во время перемен и во дворах, что, по мнению депутата, способствует буллингу детей, говорящих на украинском.