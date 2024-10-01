В Раде предложили обязать школьников говорить на украинском во время перемен
Украинский депутат Наталья Пипа из партии «Голос» инициировала законопроект, который обязывает использовать украинский язык не только на уроках, но и в ходе перемен, а также на школьных площадках и стадионах. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.
По словам Пипы, многие родители выражают обеспокоенность тем, что ученики переходят на русский язык во время перемен и во дворах, что, по мнению депутата, способствует буллингу детей, говорящих на украинском.
Пипа также отметила, что некоторые учителя после уроков начинают говорить с детьми на русском. Она считает, что это может затруднять восприятие учебной программы, которую школы обязаны преподавать на украинском языке.
В связи с этим депутат призвала родителей уделять внимание использованию украинского языка дома, подчеркнув важность непрерывного его применения и за пределами учебных аудиторий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru