В Раде предложили обязать школьников говорить на украинском во время перемен

Украинский депутат Наталья Пипа из партии «Голос» инициировала законопроект, который обязывает использовать украинский язык не только на уроках, но и в ходе перемен, а также на школьных площадках и стадионах. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

По словам Пипы, многие родители выражают обеспокоенность тем, что ученики переходят на русский язык во время перемен и во дворах, что, по мнению депутата, способствует буллингу детей, говорящих на украинском.

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Пипа также отметила, что некоторые учителя после уроков начинают говорить с детьми на русском. Она считает, что это может затруднять восприятие учебной программы, которую школы обязаны преподавать на украинском языке.

В связи с этим депутат призвала родителей уделять внимание использованию украинского языка дома, подчеркнув важность непрерывного его применения и за пределами учебных аудиторий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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