В Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации

Он уточнил, что решение было принято на закрытом совещании военного командования Украины и Согласительного совета. По его словам, не все нормы в законопроекте могут быть поддержаны.

«Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию», - заявил Арахамия.

Политик добавил, что политические силы отнеслись с пониманием к вопросу доработки и поддерживают необходимость мобилизации в стране.

Ранее Минобороны Украины приобрело 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».