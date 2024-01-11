В Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации
Законопроект о мобилизации на Украине вернут на доработку в правительство. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что решение было принято на закрытом совещании военного командования Украины и Согласительного совета. По его словам, не все нормы в законопроекте могут быть поддержаны.
«Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию», - заявил Арахамия.
Политик добавил, что политические силы отнеслись с пониманием к вопросу доработки и поддерживают необходимость мобилизации в стране.
Ранее Минобороны Украины приобрело 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru