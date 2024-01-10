Фракция «Слуга народа» вернула законопроект о мобилизации на доработку

По информации издания «Зеркало недели», в парламенте не хватило голосов для принятия документа. За законопроект отказались голосовать фракции «Евросолидарность» и «Батькивщина» в полном составе. Также проект не одобрило большинство состава фракции «Слуга народа».

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил о просьбе армейского командования дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек.

Позже бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что в ходе конфликта с Россией Украина потеряла полмиллиона человек. По его мнению, в обществе не должно быть дискуссий о необходимости мобилизации, передает «Радиоточка НСН».

