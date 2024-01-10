Фракция «Слуга народа» вернула законопроект о мобилизации на доработку
Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины вернула проект закона о мобилизации на доработку в правительство, сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По информации издания «Зеркало недели», в парламенте не хватило голосов для принятия документа. За законопроект отказались голосовать фракции «Евросолидарность» и «Батькивщина» в полном составе. Также проект не одобрило большинство состава фракции «Слуга народа».
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил о просьбе армейского командования дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек.
Позже бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что в ходе конфликта с Россией Украина потеряла полмиллиона человек. По его мнению, в обществе не должно быть дискуссий о необходимости мобилизации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru