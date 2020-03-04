В Раде одобрили отставку премьер-министра Гончарука

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По словам депутата украинского парламента от партии «Слуга народа» Александра Качуры, уход главы правительства повлечет за собой отставку всего кабмиина.