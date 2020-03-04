В Раде одобрили отставку премьер-министра Гончарука
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».
По словам депутата украинского парламента от партии «Слуга народа» Александра Качуры, уход главы правительства повлечет за собой отставку всего кабмиина.
Место премьера может занять министр развития общин Денис Шмыгаль, пишет «Газета.ру». Кроме того, на пост претендует экс-вице-премьер страны Сергей Тигипко, с которым на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу.
Политологи Михаил Погребинский и Богдан Безпалько в эфире НСН порассуждали о шансах Сергея Тигипко занять кресло главы правительства.
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