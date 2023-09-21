В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Тревогу объявили в 22:04.

Спустя минуту сигнал прозвучал в Черниговской и Сумской областях.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Мэр Львова Андрей Садовый ранее сообщил о пожаре на промышленном складе после ударов, передает «Радиоточка НСН».

