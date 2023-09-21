В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины вечером 21 сентября объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Тревогу объявили в 22:04.

Спустя минуту сигнал прозвучал в Черниговской и Сумской областях.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Мэр Львова Андрей Садовый ранее сообщил о пожаре на промышленном складе после ударов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:Воздушное пространствоКиевУкраина

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