В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
21 сентября 202322:59
В пяти регионах Украины вечером 21 сентября объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Тревогу объявили в 22:04.
Спустя минуту сигнал прозвучал в Черниговской и Сумской областях.
Данных о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
Мэр Львова Андрей Садовый ранее сообщил о пожаре на промышленном складе после ударов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru