В Польше заявили, что стоимость восстановления Украины достигла 500 млрд евро
Стоимость восстановления Украины составляет уже 500 млрд евро, заявил польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка. Об этом он рассказал в ходе бизнес-форума ЕС-Украина.
«По последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления [Украины] уже достигла 500 млрд евро», - указал министр.
Эта сумма будет увеличиваться до окончания конфликта. По словам Шлапки, около трети расходов на восстановление смогут покрыть частные инвесторы, при этом Украина должна продолжить реформы.
Ранее СМИ сообщили, что администрация США не заинтересована в участии в процессе восстановления Украины после конфликта
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru