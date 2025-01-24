СМИ: Администрация Трампа не планирует участвовать в восстановлении Украины

Уточняется, что финансирование восстановления украинских городов может взять на себя частный сектор.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что на восстановление городов Украины после завершения военного конфликта понадобится 100 лет, при этом страна уже не будет такой, как раньше.

В июне 2024 года Всемирный банк оценивал ущерб, нанесенный Украине, на сумму 486 миллиардов долларов. Вместе с тем в Международном валютном фонде сообщали, что подобная оценка устарела, напоминает «Радиоточка НСН».

