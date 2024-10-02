Польша обвинила Украину в неблагодарности

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш упрекнул в неблагодарности Украину. По его словам, Киев забыл о военной помощи, которая была ему оказана. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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«Дело дошло до ситуации, когда уже нет памяти со стороны Украины об этой помощи», — посетовал министр.

Польский политик добавил, что Варшава была первой, кто направил Украине помощь.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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