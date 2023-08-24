В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв

В городе Запорожье в четверг вечером произошел взрыв, сообщило украинское издание «Страна».

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Подробностей происшествия нет. Власти города пока не комментировали ситуацию.

В настоящее время в подконтрольной Украине части Запорожской области действует воздушная тревога.

В Запорожье в августе переименовали 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывЗапорожьеУкраина

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