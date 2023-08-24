В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
24 августа 202323:05
В городе Запорожье в четверг вечером произошел взрыв, сообщило украинское издание «Страна».
Подробностей происшествия нет. Власти города пока не комментировали ситуацию.
В настоящее время в подконтрольной Украине части Запорожской области действует воздушная тревога.
В Запорожье в августе переименовали 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru