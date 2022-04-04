В Пентагоне заявили об отсутствии «независимого подтверждения» событий в Буче
В Вашингтоне не располагают независимым подтверждением информации украинской стороны о событиях в городе Буче, сообщил журналистам в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона.
«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы», - цитирует его ТАСС.
При этом представитель Минобороны США отметил, что Пентагон «не имеет каких-либо причин отвергать утверждения украинской стороны».
Между тем в Минобороны России заявили, что фото и видео из Бучи с якобы убитыми мирными жителями являются постановкой киевского режима для западных СМИ. В ведомстве напомнили, что российские военные покинули этот город еще 30 марта, а мэр Бучи в видеообращении 31 марта не упоминал никаких расстрелянных жителей.
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