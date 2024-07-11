В Пентагоне заявили, что США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot

США в рамках нового пакета военной помощи поставят Украине одну из своих устаревших ПВО Patriot, сообщает РИА Новости.

Представитель военного ведомства уточнил, что Вашингтон задействует для этого более старое вооружение, которое не обладает такой же ценностью, как новое.

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Он объяснил, что стоимость передаваемой батареи включенной в пакет помощи Киеву составляет около $100 млн. По его словам, стоимость новой батареи ПВО такого типа достигает приблизительно $1 млрд.

В дополнение к батарее ПВО Patriot, в состав нового пакета помощи на сумму $225 млн входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin, передает «Радиоточка НСН».

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