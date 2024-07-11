В Пентагоне заявили, что США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot

Он объяснил, что стоимость передаваемой батареи включенной в пакет помощи Киеву составляет около $100 млн. По его словам, стоимость новой батареи ПВО такого типа достигает приблизительно $1 млрд.

В дополнение к батарее ПВО Patriot, в состав нового пакета помощи на сумму $225 млн входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin, передает «Радиоточка НСН».

