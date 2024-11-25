В Пентагоне заявили, что не раскрывают сроки поставок мин на Украину

Комментируя возможность переговоров о прекращении огня, представитель ведомства отметила, что эти вопросы находятся в ведении Совета национальной безопасности и Госдепартамента США, предложив обращаться за разъяснениями к ним.

На прошлой неделе стало известно, что США разрешили Украине использовать нестойкие противопехотные мины, которые становятся инертными спустя некоторое время, передает «Радиоточка НСН».