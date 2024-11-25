В Пентагоне заявили, что не раскрывают сроки поставок мин на Украину

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга заявила, что США не разглашают информацию о сроках отправки военного оборудования, включая противопехотные мины, на Украину.

Сингх подчеркнула, что окончательные решения о доставке остаются за украинской стороной. Она добавила, что на данный момент у Пентагона нет новых данных о ходе поставок.

США объяснили решение о поставках противопехотных мин на Украину наступлением РФ

Комментируя возможность переговоров о прекращении огня, представитель ведомства отметила, что эти вопросы находятся в ведении Совета национальной безопасности и Госдепартамента США, предложив обращаться за разъяснениями к ним.

На прошлой неделе стало известно, что США разрешили Украине использовать нестойкие противопехотные мины, которые становятся инертными спустя некоторое время, передает «Радиоточка НСН».

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