В Пентагоне назвали допустимым применение вооружения США для ударов по Крыму
Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму с использованием американского вооружения. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает ТАСС.
По его словам, политика США по использованию дальнобойного вооружения для ударов против России остается неизменной: такое вооружение должно использоваться только на территории России.
Отвечая на уточняющий вопрос о позиции Пентагона относительно Крыма, он подтвердил, что по мнению США Крым является частью Украины.
В мае власти США разрешили Украине наносить удары с использованием предоставленного американского оружия по территории России в районе Харькова, передает «Радиоточка НСН».
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