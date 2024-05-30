Пентагон: США уведомят, если разрешат Киеву бить вглубь территории России
США не изменили свою позицию по применению Киевом американского оружия в конфликте с Россией, по-прежнему не поддерживая удары Украины по территории России. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы не поощряем атаки внутри России и не содействуем им. Если что-то изменится, мы, конечно, дадим вам знать», — добавила она.
Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО, представляя собой «игру с огнем». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что военная поддержка Украины со стороны Запада препятствует переговорам и будет иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».
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