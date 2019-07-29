В партии Зеленского назвали дебилами сторонников отмены Дня Победы

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступили с критикой идеи отмены Дня Победы. Как пишет RT, депутат Верховной Рады от партии главы государства Максим Бужанский заявил, что не станет поддерживать такое предложение, если оно поступит на рассмотрение в парламент.

«Я проголосую против и спрошу: “Что ж вы за дебилы?”. Пусть не празднуют, горюют», — цитирует парламентария «Свободная пресса».

Также он отметил, что стоит спросить сторонников такой идеи о том, что они празднуют в День памяти и примирения — «А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?», — задал вопрос Бужанский.

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Напомним, в 2014 году Киев начал проводить политику декоммунизации. В её рамках был переименован День Победы, из названия исчезло упоминание Великой Отечественной войны. Также в 2015 году на Украине появился новый праздник — День памяти и примирения, он отмечается 8 мая. Как отмечает РИА ФАН, на этот день были перенесены все официальные мероприятия, посвящённые Победе.

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Фото: TBU NEWS
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