В партии Зеленского назвали дебилами сторонников отмены Дня Победы

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступили с критикой идеи отмены Дня Победы. Как пишет RT, депутат Верховной Рады от партии главы государства Максим Бужанский заявил, что не станет поддерживать такое предложение, если оно поступит на рассмотрение в парламент.

«Я проголосую против и спрошу: “Что ж вы за дебилы?”. Пусть не празднуют, горюют», — цитирует парламентария «Свободная пресса».

Также он отметил, что стоит спросить сторонников такой идеи о том, что они празднуют в День памяти и примирения — «А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?», — задал вопрос Бужанский.