В ответ на обращение Малахова Зеленский может забрать у NewsOne лицензию
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, как бы официальный Киев отреагировал, если бы телемост решил проводить пропрезидентский канал.
Российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, которым начали поступать угрозы после объявлении о планах провести телемост Киев - Москва.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что если бы телемост планировался на пропрезидентском канале, то идея бы получила всемерную поддержку. Телеканал NewsOne, напомним, принадлежит Виктору Медведчуку, чьи симпатии направлены в сторону России (слушайте аудио).
«Мне кажется, что могут быть шаги в другом направлении. Зеленский может забрать лицензию у телеканала. Сегодня уже возбуждено уголовное дело по статье за измену Родину. В итоге могут пострадать не радикалы, канал, который не хвалит президента. Вот если бы хвалил, то тогда было бы все хорошо и замечательно», - уверен политолог.
В результате общественного давления телеканал NewsOne решил отказаться от идеи телемоста из-за давления, о чем сообщил на своем сайте.
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