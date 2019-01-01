В ответ на обращение Малахова Зеленский может забрать у NewsOne лицензию

«Мне кажется, что могут быть шаги в другом направлении. Зеленский может забрать лицензию у телеканала. Сегодня уже возбуждено уголовное дело по статье за измену Родину. В итоге могут пострадать не радикалы, канал, который не хвалит президента. Вот если бы хвалил, то тогда было бы все хорошо и замечательно», - уверен политолог.

В результате общественного давления телеканал NewsOne решил отказаться от идеи телемоста из-за давления, о чем сообщил на своем сайте.

