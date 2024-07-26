В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией

Советник президента Украины Владимира Зеленского в беседе с агентством Associated Press высказался против подписания мирного соглашений с Россией.

По его мнению, мирное соглашение может лишь временно заморозить конфликт и Россия использует это время для того, чтобы «поработать над ошибками и модернизировать свою армию».

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Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказывались о возможности переговоров с Россией для разрешения конфликта. В ходе переговоров с китайским министром Ван И, Кулеба заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, отмечает «Свободная пресса».

Однако позже украинское министерство иностранных дел отметило отсутствие готовности со стороны России. В своем последующем видеообращении Кулеба не упомянул о продолжении переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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