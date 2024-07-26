Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказывались о возможности переговоров с Россией для разрешения конфликта. В ходе переговоров с китайским министром Ван И, Кулеба заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, отмечает «Свободная пресса».

Однако позже украинское министерство иностранных дел отметило отсутствие готовности со стороны России. В своем последующем видеообращении Кулеба не упомянул о продолжении переговоров, передает «Радиоточка НСН».

