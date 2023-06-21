В офисе Зеленского сообщили о работе над временем поставок истребителей

Киев работает со своими союзниками над временем поставок истребителей, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе выступления в Atlantic Council. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы сейчас плотно работаем с партнерами над временем для истребителей, а до этого - для танков», - сказал Ермак.

Он сообщил, что Киев продолжает ждать от Запада дальнобойные ракеты. Глава офиса выразил надежду на поставки в ближайшее время.

Истребители F-16 будут гореть так же, как переданные Киеву танки Leopard, отметил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиВСУУкраина

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