«Мы сейчас плотно работаем с партнерами над временем для истребителей, а до этого - для танков», - сказал Ермак.

Он сообщил, что Киев продолжает ждать от Запада дальнобойные ракеты. Глава офиса выразил надежду на поставки в ближайшее время.

Истребители F-16 будут гореть так же, как переданные Киеву танки Leopard, отметил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Радиоточка НСН».

