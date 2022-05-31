В офисе Зеленского пригрозили США «образцово-показательной истерикой» из-за РСЗО

Как отметил советник, у Вашингтона есть ракеты с дальностью 300 и 70 километров. По словам Арестовича, Украина получит ракеты меньшей дальности, однако главный вопрос — получит ли Киев пусковые установки для ракет, пишет «Свободная пресса».

Советник главы офиса президента добавил, что решение о ракетных комплексах будет приниматься в ближайшее время, отмечает телеканал «360».

«Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — заявил он.

