В офисе Зеленского пригрозили США «образцово-показательной истерикой» из-за РСЗО

Украина устроит «образцово-показательную истерику», если США не передадут стране реактивные системы залпового огня. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, комментируя заявление президента США Джо Байдена об отказе от поставок Киеву дальнобойных вооружений.

Washington Post: США изучают возможность поставок Киеву РСЗО

Как отметил советник, у Вашингтона есть ракеты с дальностью 300 и 70 километров. По словам Арестовича, Украина получит ракеты меньшей дальности, однако главный вопрос — получит ли Киев пусковые установки для ракет, пишет «Свободная пресса».

Советник главы офиса президента добавил, что решение о ракетных комплексах будет приниматься в ближайшее время, отмечает телеканал «360».

«Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — заявил он.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраина
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