В офисе Зеленского предупредили об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине
Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине из-за ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
В пятницу на Украине объявили воздушную тревогу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Местные власти сообщали о взрывах на инфраструктурных объектах в некоторых регионах.
«В связи с попаданиями в энергообъекты в нескольких областях Украины — по всей стране вводятся аварийные отключения света», — написал Тимошенко в Telegram.
Чиновник попросил украинцев «с пониманием» отнестить к отключениям электричества и перепадам подачи воды и отопления.
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