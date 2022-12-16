В офисе Зеленского предупредили об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине

Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине из-за ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева

В пятницу на Украине объявили воздушную тревогу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Местные власти сообщали о взрывах на инфраструктурных объектах в некоторых регионах.

«В связи с попаданиями в энергообъекты в нескольких областях Украины — по всей стране вводятся аварийные отключения света», — написал Тимошенко в Telegram.

Чиновник попросил украинцев «с пониманием» отнестить к отключениям электричества и перепадам подачи воды и отопления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияУкраина
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