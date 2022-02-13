В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии неба над Украиной
Киев не видит смысла в закрытии воздушного пространства Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters.
«Самое главное, что сама Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает некую частичную блокаду», — цитирует Подоляка RT.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предупредил о том, что Киев может приостановить авиасообщение над Украиной с 14 февраля.
Однако, в Министерстве инфраструктуры заверили, что воздушное пространство над Украиной по-прежнему открыто.
Ранее лизинговая компания запретила самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины. Таким образом был прерван рейса из португальской Мадейры в украинский Борисполь. Об этом говорится на сайте компании.
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