В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии неба над Украиной

«Самое главное, что сама Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает некую частичную блокаду», — цитирует Подоляка RT.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предупредил о том, что Киев может приостановить авиасообщение над Украиной с 14 февраля.

Однако, в Министерстве инфраструктуры заверили, что воздушное пространство над Украиной по-прежнему открыто.

Ранее лизинговая компания запретила самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины. Таким образом был прерван рейса из португальской Мадейры в украинский Борисполь. Об этом говорится на сайте компании.

