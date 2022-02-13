Самолет компании SkyUp приземлился в Кишиневе в связи с запретом полета над Украиной
Лизинговая компания запретила самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины. Таким образом был прерван рейса из португальской Мадейры в украинский Борисполь. Об этом говорится на сайте компании.
Из-за запрета лизингодателя самолет приземлился в столице Молдавии Кишиневе. Компания SkyUp совместно с посольством Украины в Молдове помогает пассажирам добраться до Украины, пишет Газета.ru.
«12 февраля лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киеве», — сообщили в пресс-службе SkyUp.
Отмечается, что ближайший к Украине аэропорт, с которым авиакомпании удалось договориться, оказался Кишинев.
Ранее Украина опровергла запрет на въезд для россиян.
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