СМИ: Западные страховики закроют воздушное пространство Украины

Стало известно, что британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины. Соответствующее предупреждение они разослали международным собственникам самолетов .

«Ни один самолёт не вылетит с Украины и не влетит в страну примерно с середины дня понедельника», — цитирует собеседник агентства RT.

Накануне об отъезде с территории Украины неосновного контингента работников посольств заявили США и Россия, на посольстве Великобритании в Киеве сняли флаги, Словакия отзывает своих послов на Родину, а Германия передслоцирует свои представительства на Украине.

При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить данные о возможном вторжении России на Украину 16 февраля. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

