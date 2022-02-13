СМИ: Западные страховики закроют воздушное пространство Украины
Западные страховые компании намерены с понедельника, 14 февраля, закрыть воздушное пространство Украины. Об этом информирует «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник. Официальных данных об этом решении пока нет.
Стало известно, что британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины. Соответствующее предупреждение они разослали международным собственникам самолетов .
«Ни один самолёт не вылетит с Украины и не влетит в страну примерно с середины дня понедельника», — цитирует собеседник агентства RT.
Накануне об отъезде с территории Украины неосновного контингента работников посольств заявили США и Россия, на посольстве Великобритании в Киеве сняли флаги, Словакия отзывает своих послов на Родину, а Германия передслоцирует свои представительства на Украине.
При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить данные о возможном вторжении России на Украину 16 февраля. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.
Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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