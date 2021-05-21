В офисе Зеленского назвали критику вышиванки «немотивированной»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скандал из-за фотографии президента Владимира Зеленского в национальной рубашке «немотивированным».
В интервью интернет-изданию Obozrevatel он заявил, что эта рубашка с национальным узором, которую многие приняли за русскую косоворотку, — современная интерпретация региональных особенностей Украины.
Дизайнер Артем Климчук пояснил, что он создал эту вышиванку, опираясь на музейные коллекции, но немного ее «осовременил». Он рассказал, что боковой разрез на рубашке был широко распространен на востоке Украины в 19 веке. У женского костюма был характерен квадратный вырез.
Накануне Зеленский поздравил сограждан с Днем вышиванки. В Instagram он разместил фотографию, где он с супругой одет в национальную одежду. Пользователи обратили внимание на схожесть рубашки украинского лидера с русской косовороткой, назвав это «позором».
Два года назад Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что украинский глава не оправдал ожиданий большинства из тех людей, кто за него голосовал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Руководитель MI-5 раскритиковал Facebook за предоставление террористам «свободного доступа» в сети
- В клинике Германии умер художник Таир Салахов
- В Госдуме не поддержали проект о бесплатном проезде детей в общественном транспорте
- Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19
- Власти Китая заявили о намерении направить Палестине гуманитарную помощь
- В Уфе из-за перебоя работы ТЭЦ произошел выброс опасных веществ
- В России введут пошлину в 10% на экспорт древисины
- СМИ: ЦБ нашел риски в идентификации клиентов банков по видеосвязи
- В Хакасии объявили режим ЧС из-за паводков
- В офисе Зеленского назвали критику вышиванки «немотивированной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru