В офисе Зеленского назвали критику вышиванки «немотивированной»

Дизайнер Артем Климчук пояснил, что он создал эту вышиванку, опираясь на музейные коллекции, но немного ее «осовременил». Он рассказал, что боковой разрез на рубашке был широко распространен на востоке Украины в 19 веке. У женского костюма был характерен квадратный вырез.

Накануне Зеленский поздравил сограждан с Днем вышиванки. В Instagram он разместил фотографию, где он с супругой одет в национальную одежду. Пользователи обратили внимание на схожесть рубашки украинского лидера с русской косовороткой, назвав это «позором».

Два года назад Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что украинский глава не оправдал ожиданий большинства из тех людей, кто за него голосовал.



