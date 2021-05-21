В офисе Зеленского назвали критику вышиванки «немотивированной»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скандал из-за фотографии президента Владимира Зеленского в национальной рубашке «немотивированным».

В интервью интернет-изданию Obozrevatel он заявил, что эта рубашка с национальным узором, которую многие приняли за русскую косоворотку, — современная интерпретация региональных особенностей Украины.

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Дизайнер Артем Климчук пояснил, что он создал эту вышиванку, опираясь на музейные коллекции, но немного ее «осовременил». Он рассказал, что боковой разрез на рубашке был широко распространен на востоке Украины в 19 веке. У женского костюма был характерен квадратный вырез.

Накануне Зеленский поздравил сограждан с Днем вышиванки. В Instagram он разместил фотографию, где он с супругой одет в национальную одежду. Пользователи обратили внимание на схожесть рубашки украинского лидера с русской косовороткой, назвав это «позором».

Два года назад Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что украинский глава не оправдал ожиданий большинства из тех людей, кто за него голосовал.


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ФОТО: @zelenskiy_official/Instagram
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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