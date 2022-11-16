В Одесской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии ввели в Одесской области после ракетных обстрелов. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК в своих соцсетях.
Отмечается, что такой шаг необходим для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Подчеркивается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru