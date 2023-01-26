В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической инфраструктуры

В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Одесской районной государственной администрации в Facebook (принадлежит Meta, которая в России запрещена как экстремистская). Там отметили, что никто не пострадал.

Несколько взрывов сегодня произошли в Киеве. Мэр украинской столицы в своем Telegram-канале сообщил, что один человек погиб, двое ранены.

Третий день подряд по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу из-за обстрелов со стороны ВС РФ.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставки Западом танков и даже самолетов Украине не изменят ситуацию в военной операции, которую российские власти проводят на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



