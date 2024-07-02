В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

По его словам, повреждения получили нескольких сооружений, включая «инфраструктурный объект». Однако чиновник не раскрыл подробности о конкретных пострадавших объектах.

В Запорожье сообщили о повреждении объекта энергоинфраструктуры

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По мнению российских властей, за этим терактом стоят украинские спецслужбы.

Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушные тревоги в украинских регионах звучат ежедневно, а иногда объявляются по всей стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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