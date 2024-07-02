В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По мнению российских властей, за этим терактом стоят украинские спецслужбы.

Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушные тревоги в украинских регионах звучат ежедневно, а иногда объявляются по всей стране, передает «Радиоточка НСН».

