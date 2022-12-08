В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Так, ранее в четверг тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Украинское интернет-издание «Страна» сообщало, что вечером 8 декабря в Одессе были слышны взрывы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОдесса
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