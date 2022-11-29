На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Местные власти объявили о воздушной тревоге в Киеве

Так, до этого во вторник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее, 28 ноября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Полтаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевУкраина
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