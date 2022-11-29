На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
29 ноября 202214:20
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Так, до этого во вторник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее, 28 ноября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Полтаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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29 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru