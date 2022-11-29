На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Так, до этого во вторник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее, 28 ноября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Полтаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

