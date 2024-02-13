В Одессе женщины выгнали из трамвая проверявших документы военкомов
Жительницы Одессы прогнали из трамвая сотрудников военкомата, устроивших проверку документов. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Отмечается, что сотрудники военкомата пытались проверить документы у находившихся в трамвае мужчин. Журналисты опубликовали видео произошедшего.
На кадрах видно, как женщины препятствуют работе военкомов, после чего выгоняют их на ближайшей остановке.
Ранее сотрудники военкомата вручили повестки депутатам Черноградского городского совета Львовской области во время церемонии награждения родственников украинских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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