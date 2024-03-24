В Одессе ввели графики отключения электроэнергии

Отмечается, что решение принято в связи с дефицитом электроэнергии и увеличением объемов потребления в вечерние пиковые часы.

Ранее экстренные отключения электроэнергии начались в Кривом Роге Днепропетровской области. Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что команда на ограничение подачи света поступила от «Укрэнерго».

Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев начал получать электричество от трех европейских стран, передает «Радиоточка НСН».

