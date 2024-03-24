В Одессе ввели графики отключения электроэнергии

Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о вводе графиков отключения электроэнергии в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что решение принято в связи с дефицитом электроэнергии и увеличением объемов потребления в вечерние пиковые часы.

Ранее экстренные отключения электроэнергии начались в Кривом Роге Днепропетровской области. Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что команда на ограничение подачи света поступила от «Укрэнерго».

Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев начал получать электричество от трех европейских стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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