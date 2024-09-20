В Одессе решили снести памятник Пушкину

По его словам, уже было подписано соответствующее распоряжение.

«Мы его [памятник Пушкину] будем сносить», — подчеркнул Кипер.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что памятник Пушкину, установленный в центре города, не будут сносить. Градоначальник назвал монумент культурным наследием и напомнил, что он был установлен на средства горожан, пишет Ura.ru.

