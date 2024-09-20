В Одессе решили снести памятник Пушкину
20 сентября 202407:18
Памятник поэту Александру Пушкину демонтируют в Одессе. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в интервью на YouTube-канале «Сила городов».
По его словам, уже было подписано соответствующее распоряжение.
«Мы его [памятник Пушкину] будем сносить», — подчеркнул Кипер.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что памятник Пушкину, установленный в центре города, не будут сносить. Градоначальник назвал монумент культурным наследием и напомнил, что он был установлен на средства горожан, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru