В Одессе решили снести памятник Пушкину

Памятник поэту Александру Пушкину демонтируют в Одессе. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в интервью на YouTube-канале «Сила городов».

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По его словам, уже было подписано соответствующее распоряжение.

«Мы его [памятник Пушкину] будем сносить», — подчеркнул Кипер.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что памятник Пушкину, установленный в центре города, не будут сносить. Градоначальник назвал монумент культурным наследием и напомнил, что он был установлен на средства горожан, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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