В Одессе произошла массовая драка между военными и гражданскими

Массовая драка произошла в Одессе между военнослужащими и гражданскими лицами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошел в районе Аркадия. На кадрах с места событий видно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек, большинство из них — гражданские.

Связан ли конфликт с действиями сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналога военкоматов), не уточняется.

Ранее на Украине утвердили новый порядок вручения повесток военнообязанным, работники ТЦК смогут раздавать уведомления круглосуточно по месту проживания, работы, учебы, в местах массового скопления людей, в общественных сооружениях и пунктах пропуска через границу.

