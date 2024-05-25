В Одессе произошла массовая драка между военными и гражданскими
Массовая драка произошла в Одессе между военнослужащими и гражданскими лицами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Инцидент произошел в районе Аркадия. На кадрах с места событий видно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек, большинство из них — гражданские.
Связан ли конфликт с действиями сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналога военкоматов), не уточняется.
Ранее на Украине утвердили новый порядок вручения повесток военнообязанным, работники ТЦК смогут раздавать уведомления круглосуточно по месту проживания, работы, учебы, в местах массового скопления людей, в общественных сооружениях и пунктах пропуска через границу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru