В Одессе предложили переименовать «Пушкинский платан»

Из открытых источников известно, что этот платан признан ботаническим памятником природы местного значения и входит в природно-заповедный фонд Одесской области.

Украинское законодательство о деколонизации топонимов, вступившее в силу в июле 2023 года, требовало от властей до конца января 2024 года изменить названия географических объектов, связанных с Россией и советским периодом. С 2015 года в стране продолжается кампания по переименованию населенных пунктов и улиц, а также демонтажу памятников, относящихся к советской истории, передает «Радиоточка НСН».

