В Одессе предложили переименовать «Пушкинский платан»
Власти Одессы намерены изменить неофициальное название дерева рядом с памятником Александру Пушкину, заменив «Пушкинский платан» на «Западный платан». Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По данным источника, дерево было включено в перечень объектов, чьи названия, по мнению местных властей, связаны с российской имперской политикой. Однако журналисты отмечают, что название дерева неофициальное, а потому его переименование не может носить юридически обязательный характер.
Из открытых источников известно, что этот платан признан ботаническим памятником природы местного значения и входит в природно-заповедный фонд Одесской области.
Украинское законодательство о деколонизации топонимов, вступившее в силу в июле 2023 года, требовало от властей до конца января 2024 года изменить названия географических объектов, связанных с Россией и советским периодом. С 2015 года в стране продолжается кампания по переименованию населенных пунктов и улиц, а также демонтажу памятников, относящихся к советской истории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru