В Одессе поминают жертв трагедии в Доме профсоюзов, несмотря на карантин. Видео

Россия призывает международную общественность и правозащитные организации добиться от киевского режима абсолютного и прозрачного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявлено в комментарии министерства иностранных дел РФ по случаю шестилетия трагедии.

В министерстве обратили внимание, что структуры ООН как раньше, так и сейчас выражают обеспокоенность отсутствием практических результатов расследования. В Организации Объединённых Нации констатируют, что украинское государство не сумело гарантировать независимое и быстрое расследование тех событий.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора», запрещённого в Росси, и так называемой самообороны «Майдана» устроили нападение на палаточный городок на Куликовом поле у Дома профсоюзов, где горожане собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

На Украине не заинтересованы в расследовании событий в Одессе

Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, который экстремисты подожгли. Людей также добивали. В той трагедии, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом Киев объявил виновниками беспорядков только сторонников «антимайдана».

Сегодня сотни одесситов пришли к Дому профсоюзов вопреки карантину из-за коронавируса, чтобы почтить память жертв тех событий, отмечает Life.ru. В связи с эпидемиологическими ограничениями полиция и военные перекрыли все подъезды к Дому профсоюзов. Возложить цветы к месту трагедии пускали малыми группами.

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ФОТО: Фото "Таймер"
ТЕГИ:МайданКарантинОдесса
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