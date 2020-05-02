В Одессе поминают жертв трагедии в Доме профсоюзов, несмотря на карантин. Видео
Россия призывает международную общественность и правозащитные организации добиться от киевского режима абсолютного и прозрачного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявлено в комментарии министерства иностранных дел РФ по случаю шестилетия трагедии.
В министерстве обратили внимание, что структуры ООН как раньше, так и сейчас выражают обеспокоенность отсутствием практических результатов расследования. В Организации Объединённых Нации констатируют, что украинское государство не сумело гарантировать независимое и быстрое расследование тех событий.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора», запрещённого в Росси, и так называемой самообороны «Майдана» устроили нападение на палаточный городок на Куликовом поле у Дома профсоюзов, где горожане собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.
Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, который экстремисты подожгли. Людей также добивали. В той трагедии, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом Киев объявил виновниками беспорядков только сторонников «антимайдана».
Сегодня сотни одесситов пришли к Дому профсоюзов вопреки карантину из-за коронавируса, чтобы почтить память жертв тех событий, отмечает Life.ru. В связи с эпидемиологическими ограничениями полиция и военные перекрыли все подъезды к Дому профсоюзов. Возложить цветы к месту трагедии пускали малыми группами.
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