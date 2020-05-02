В Одессе поминают жертв трагедии в Доме профсоюзов, несмотря на карантин. Видео

Россия призывает международную общественность и правозащитные организации добиться от киевского режима абсолютного и прозрачного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявлено в комментарии министерства иностранных дел РФ по случаю шестилетия трагедии.

В министерстве обратили внимание, что структуры ООН как раньше, так и сейчас выражают обеспокоенность отсутствием практических результатов расследования. В Организации Объединённых Нации констатируют, что украинское государство не сумело гарантировать независимое и быстрое расследование тех событий.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора», запрещённого в Росси, и так называемой самообороны «Майдана» устроили нападение на палаточный городок на Куликовом поле у Дома профсоюзов, где горожане собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.