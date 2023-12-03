В Одессе осудили китайского блогера за съемку работы ПВО

Гражданина КНР приговорили к пяти годам лишения свободы, однако отбывание наказания заменили испытательным сроком на один год. Блогер признал вину.

Китаец несколько раз снимал работу ПВО и публиковал видео в своем YouTube-канале. Суд посчитал, что ролики позволяют выявить местоположение систем противовоздушной обороны и тип оружия.

На Украине ограничена публикация фото и видео военных объектов, траекторий полета ракет и мест работы ПВО.

Жители Одессы 30 ноября устроили митинг из-за систематических отключений электричества, сообщает «Радиоточка НСН».

