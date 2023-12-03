В Одессе осудили китайского блогера за съемку работы ПВО

Приморский районный суд Одессы вынес приговор китайского блогеру Ван Цзысяню за съемки работы системы противовоздушной обороны, пишет издание «Страна».

Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского словами о Китае и Индии

Гражданина КНР приговорили к пяти годам лишения свободы, однако отбывание наказания заменили испытательным сроком на один год. Блогер признал вину.

Китаец несколько раз снимал работу ПВО и публиковал видео в своем YouTube-канале. Суд посчитал, что ролики позволяют выявить местоположение систем противовоздушной обороны и тип оружия.

На Украине ограничена публикация фото и видео военных объектов, траекторий полета ракет и мест работы ПВО.

Жители Одессы 30 ноября устроили митинг из-за систематических отключений электричества, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:ПВОБлогерКитайОдессаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры