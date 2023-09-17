Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского словами о Китае и Индии
Президент Украины Владимир Зеленский попал в непростую ситуацию из-за слов советника главы его офиса Михаила Подоляка об интеллектуальном потенциале Китая и Индии. Такое мнение высказал бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик, пишет РИА Новости.
Слова Подоляка военный назвал оскорбительными. Берлетик усомнился, что Киев сможет рассчитывать на поддержку Пекина и Дели.
Бывший морпех предположил, что выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября будет провальным.
Подоляк ранее заявил о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии. Позже он попытался оправдаться, сообщив, что имел в виду слабый аналитический потенциал в оценке перспектив сотрудничества с Россией, отмечает «Радиоточка НСН».
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