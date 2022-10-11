В ЛНР заявили об упаднических настроениях в рядах ВСУ

Среди украинских военных фиксируют упаднические настроения после ударов российской армии по территории Украины. Об этом заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live».

Эксперт спрогнозировал более мощный удар по Украине в следующий раз

«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего, это связано с ракетными ударами», — отметил Марочко.

По словам офицера, противник осознает, что не имеет надежного тыла: украинские военные находятся на передовой и не могут помочь своим близким, которые «остаются замерзать на территории Украины».

Накануне Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. По данным Минобороны, все цели были поражены. Во вторник украинские СМИ сообщили о новых атаках и взрывах в ряде регионов.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияЛНР
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