В ЛНР заявили об упаднических настроениях в рядах ВСУ
Среди украинских военных фиксируют упаднические настроения после ударов российской армии по территории Украины. Об этом заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live».
«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего, это связано с ракетными ударами», — отметил Марочко.
По словам офицера, противник осознает, что не имеет надежного тыла: украинские военные находятся на передовой и не могут помочь своим близким, которые «остаются замерзать на территории Украины».
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. По данным Минобороны, все цели были поражены. Во вторник украинские СМИ сообщили о новых атаках и взрывах в ряде регионов.
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