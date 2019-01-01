В МВД Украины завели десять дел о нарушениях на парламентских выборах

Глава координационного штаба Министерства внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал о том, что ведомство возбудило10 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах в Верховную раду. Всего украинская полиция получила более 800 сообщений о несоблюдении хода голосования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112. Украина».

«Составлено уже шесть административных протоколов… внесено в Единый реестр досудебных расследований 10 заявлений»,- отметил Стойко.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

В выборах участвуют 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов-одномандатников. Выборы проходят по смешанной системе. Граждане получат возможность выбрать представителей партии по спискам и конкретного кандидата от мажоритарного округа.

ЦИК Украины зарегистрировала 1719 официальных международных наблюдателей, сообщает RT.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.

