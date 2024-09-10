В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ

На допросе он признался, что передавал эти материалы человеку по имени Раджаб, с которым познакомился через соцсети. В обмен за снимки ему пообещали вознаграждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о террористической деятельности и содействии террористам.

Минувшей ночью по нескольким регионам России был нанесен масштабный удар беспилотниками. Министерство обороны заявило, что в общей сложности удалось сбить 144 дрона, из которых 20 были уничтожены в Подмосковье. В Раменском в результате атаки погибла 46-летняя женщина, передает «Радиоточка НСН».

