В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ

В Москве задержали подозреваемого наводчика ВСУ после атаки украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, задержанный — мигрант из Узбекистана по имени Мухаммадамин. В его телефоне нашли фото и видео московских военкоматов и других стратегических объектов в Мещанском районе столицы.

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На допросе он признался, что передавал эти материалы человеку по имени Раджаб, с которым познакомился через соцсети. В обмен за снимки ему пообещали вознаграждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о террористической деятельности и содействии террористам.

Минувшей ночью по нескольким регионам России был нанесен масштабный удар беспилотниками. Министерство обороны заявило, что в общей сложности удалось сбить 144 дрона, из которых 20 были уничтожены в Подмосковье. В Раменском в результате атаки погибла 46-летняя женщина, передает «Радиоточка НСН».

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