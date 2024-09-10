В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ
В Москве задержали подозреваемого наводчика ВСУ после атаки украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, задержанный — мигрант из Узбекистана по имени Мухаммадамин. В его телефоне нашли фото и видео московских военкоматов и других стратегических объектов в Мещанском районе столицы.
На допросе он признался, что передавал эти материалы человеку по имени Раджаб, с которым познакомился через соцсети. В обмен за снимки ему пообещали вознаграждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о террористической деятельности и содействии террористам.
Минувшей ночью по нескольким регионам России был нанесен масштабный удар беспилотниками. Министерство обороны заявило, что в общей сложности удалось сбить 144 дрона, из которых 20 были уничтожены в Подмосковье. В Раменском в результате атаки погибла 46-летняя женщина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США ввели новые санкции против России и Ирана
- В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ
- Кинокомпании «Стар Медиа ТВ» и «А Сериал» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
- Правозащитники попросили Генпрокуратуру России проверить сына Юрия Никулина
- Роналду назвал игроков, способных выиграть «Золотой мяч»
- Власти ограничили проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС
- Открылось голосование за номинантов литературной премии «Ясная Поляна»
- СМИ: Итальянка неоднократно переехала на машине обокравшего ее мигранта
- РСТ: Туристы не аннулируют поездки на Хайнань и во Вьетнам после тайфуна «Яги»
- Шойгу: Россия завершает подготовку к подписанию базового договора с Ираном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru