В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в нескольких населенных пунктах Донбасса
3 февраля 202210:26
В двух населенных пунктах Донбасса обнаружили бронетехнику ВСУ. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что она находится на территориях, подконтрольных Киеву.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если Россия признает ДНР и ЛНР, власти Украины воспримут такой шаг как проявление российской агрессии и нарушение Минских соглашений, а для простых украинцев во всем будет виноват Путин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в нескольких населенных пунктах Донбасса
- Самолет Москва-Махачкала вернется в Шереметьево из-за проблем с шасси
- Пентагон сообщил об успешной контртеррористической операции в Сирии
- В Сенате США объявили о скором соглашении по «превентивным» антироссийским санкциям
- Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
- Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»
- Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом
- МИД ДНР: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч военных
- Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад
- В России предложили обязать YouTubе отчитываться о причинах блокировки видео
2 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru