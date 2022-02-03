В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в нескольких населенных пунктах Донбасса

В двух населенных пунктах Донбасса обнаружили бронетехнику ВСУ. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что она находится на территориях, подконтрольных Киеву.

«Мало не покажется»: Что будет, если Порошенко вернет власть на Украине

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если Россия признает ДНР и ЛНР, власти Украины воспримут такой шаг как проявление российской агрессии и нарушение Минских соглашений, а для простых украинцев во всем будет виноват Путин.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ДНРВооружениеЛНРДонбассВСУ
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