В Минобороны Украина спрогнозировали, что страну примут в НАТО в 2024 году
Украину примут в Североатлантический альянс летом 2024 года, сообщил CNN глава военного ведомства Алексей Резников.
По его словам, на саммите НАТО в предстоящем году, который состоится в Вашингтоне, Украине предоставят членство. «Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», — заявил министр.
При этом он указал, что бывшая советская республика сможет присоединиться к военному альянсу только после окончания боевых действий. Резников не исключил, что через год конфликт будет завершен.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев знал о том, что Украине не предложат вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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