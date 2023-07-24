В Минобороны Украина спрогнозировали, что страну примут в НАТО в 2024 году

По его словам, на саммите НАТО в предстоящем году, который состоится в Вашингтоне, Украине предоставят членство. «Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», — заявил министр.

При этом он указал, что бывшая советская республика сможет присоединиться к военному альянсу только после окончания боевых действий. Резников не исключил, что через год конфликт будет завершен.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев знал о том, что Украине не предложат вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

