В Минобороны сообщили о срыве контрнаступления ВСУ в Курской области

Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» успешно сорвали попытку контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Атаки, предпринятые украинскими войсками, были отбиты.

По данным ведомства, 6 февраля украинские силы, численностью до двух механизированных батальонов, совершили восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

ВСУ потеряли в Курской области более 57 860 военнослужащих

Атаки поддерживались танками и машинами разграждения, но все они были отражены, заявили в Минобороны.

В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери: уничтожено или захвачено более 200 человек личного состава, а также около 50 единиц вооружения и военной техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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