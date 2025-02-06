В Минобороны сообщили о срыве контрнаступления ВСУ в Курской области

Атаки поддерживались танками и машинами разграждения, но все они были отражены, заявили в Минобороны.

В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери: уничтожено или захвачено более 200 человек личного состава, а также около 50 единиц вооружения и военной техники, передает «Радиоточка НСН».

