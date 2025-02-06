В Минобороны сообщили о срыве контрнаступления ВСУ в Курской области
Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» успешно сорвали попытку контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Атаки, предпринятые украинскими войсками, были отбиты.
По данным ведомства, 6 февраля украинские силы, численностью до двух механизированных батальонов, совершили восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
Атаки поддерживались танками и машинами разграждения, но все они были отражены, заявили в Минобороны.
В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери: уничтожено или захвачено более 200 человек личного состава, а также около 50 единиц вооружения и военной техники, передает «Радиоточка НСН».
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