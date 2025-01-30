В МИД Украины обвинили Румынию в покушении на суверенитет страны

Представитель МИД Украины Георгий Тихий обвинил кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску в покушении на суверенитет Украины из-за его слов об Украине как о «вымышленном государстве». Об этом сообщил Telegram-канал МИД Украины.

Кандидат в президенты Румынии заявил о претензиях страны на территорию Украины

Тихий отметил, что подобные заявления в адрес Украины категорически неприемлемы и являются проявлением неуважения к украинцам.

Кроме того, пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Джорджеску продвигает пророссийскую позицию. Он также подчеркнул, что румынский политик не соответствует своему имиджу независимого кандидата.

Напомним, Джорджеску заявил, что избежать раздела территории Украины не удастся и что Румыния сможет претендовать на ее часть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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