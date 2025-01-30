В МИД Украины обвинили Румынию в покушении на суверенитет страны
Представитель МИД Украины Георгий Тихий обвинил кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску в покушении на суверенитет Украины из-за его слов об Украине как о «вымышленном государстве». Об этом сообщил Telegram-канал МИД Украины.
Тихий отметил, что подобные заявления в адрес Украины категорически неприемлемы и являются проявлением неуважения к украинцам.
Кроме того, пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Джорджеску продвигает пророссийскую позицию. Он также подчеркнул, что румынский политик не соответствует своему имиджу независимого кандидата.
Напомним, Джорджеску заявил, что избежать раздела территории Украины не удастся и что Румыния сможет претендовать на ее часть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадали при пожаре в кофейне в Воронеже
- В МИД Украины обвинили Румынию в покушении на суверенитет страны
- Шедевр Рафаэля «Святая Мария Магдалена» продадут с аукциона
- В Нидерландах задержали подозреваемых в краже золотого шлема из музея
- Журова предположила, что Коу будет сложно быть независимым на посту главы МОК
- Спасатели в США извлекли из воды 28 тел погибших в результате авиакатастрофы
- Посольство сообщило о причине задержания 11 россиян в Тунисе
- Трамп разрешил депортировать поддерживающих Палестину иностранцев
- Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года
- Гору Таранаки в Новой Зеландии официально признали личностью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru