В МИД Украины обвинили Румынию в покушении на суверенитет страны

Тихий отметил, что подобные заявления в адрес Украины категорически неприемлемы и являются проявлением неуважения к украинцам.

Кроме того, пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Джорджеску продвигает пророссийскую позицию. Он также подчеркнул, что румынский политик не соответствует своему имиджу независимого кандидата.

Напомним, Джорджеску заявил, что избежать раздела территории Украины не удастся и что Румыния сможет претендовать на ее часть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

