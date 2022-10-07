В МИД РФ уличили руководство Украины в «неадекватности»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о «неадекватности» руководства Украины. Так она прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России.
По словам Захаровой, такого рода заявления свидетельствуют, что Киев в принципе не понимает, что такое ядерное оружие или энергетика. Нанести НАТО превентивный удар по РФ, не дожидаясь применения ей ядерного оружия, Зеленский предложил в ходе выступления дистанционно в Институте Лоуи в Австралии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, заявил, что они подтверждает угрозы, исходящие от Киева. Как отмечает Тelegram-канал «Радиоточка НСН», в офисе президента Украины поспешили уточнить, что Зеленский не имел в виду ядерный удар.
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