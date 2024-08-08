В медицинских учреждениях Курской области после обстрелов находятся 38 человек

В Курской области медицинскую помощь получают 38 пострадавших от обстрелов, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что амбулаторное лечение было предоставлено 19 пострадавшим, включая двух детей.

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По данным министерства, все пострадавшие получают полноценное медицинское обслуживание под координацией Федерального центра медицины катастроф Минздрава. Также обеспечен необходимый запас медикаментов, крови и ее компонентов в медицинских учреждениях.

В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление на Курскую область с целью захвата территории. Он отметил, что продвижение украинских войск было остановлено. В четверг Минобороны сообщило, что за два дня боев ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
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