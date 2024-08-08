На поддержку потерявших жилье жителей Курской области выделили 1,8 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

Глава правительства также указал, что необходимо обеспечить «скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти», в том числе по вопросу предоставления материальных выплат.

«Прошу всех вице-премьеров, министров... держите вопросы по курируемым направлениям на личном контроле», – заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».