На поддержку потерявших жилье жителей Курской области выделили 1,8 млрд рублей

Правительство выделило 1,8 млрд рублей, которые будут направлены на помощь семьям Курской области, потерявшим жильё. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

Глава правительства также указал, что необходимо обеспечить «скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти», в том числе по вопросу предоставления материальных выплат.

«Прошу всех вице-премьеров, министров... держите вопросы по курируемым направлениям на личном контроле», – заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
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