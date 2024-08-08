На поддержку потерявших жилье жителей Курской области выделили 1,8 млрд рублей
Правительство выделило 1,8 млрд рублей, которые будут направлены на помощь семьям Курской области, потерявшим жильё. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соответствующее распоряжение уже подписано.
Глава правительства также указал, что необходимо обеспечить «скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти», в том числе по вопросу предоставления материальных выплат.
«Прошу всех вице-премьеров, министров... держите вопросы по курируемым направлениям на личном контроле», – заключил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru