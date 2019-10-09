В ЛНР заявили о срыве Киевом разведения сил в Донбассе
МИД Луганской народной республики (ЛНР) обвинил в срыве разведения сил в поселке Золотое власти Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение местного информационного центра.
В заявлении отмечается, что Киев не выполнил условий минских соглашений и поручения стран нормандского формата, что ставит под угрозу сам саммит «четвёрки». Кроме того в ЛНР добавили, что их сторона выполнила все необходимые решения. Сведения для разведения войск были отправлены в мониторинговую миссию ОБСЕ, а также было дано уведомление о готовности к операции. В назначенное время в ЛНР запустили белую ракету, что было сигналом к началу разведения. Однако, как отмечает «Свободная пресса», ответного сигнала с украинской стороны не последовало.
Позже в ОБСЕ заявили, что ещё одна попытка разведения сил будет предпринята завтра, 10 октября.
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