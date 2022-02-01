Постпред Украины при ООН опроверг предстоящее наступление в Донбассе

«Украина не планирует начинать военную операцию ни в Донбассе, ни в Крыму, ни в других местах», — сказал он. Заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины.

Как отметил дипаломат, Украина не видит альтернативы мирному решению конфликта.

Разговоры о вероятности нападения России на Украину сами по себе являются провокационными. Соответствующую позицию озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Запад говорит о деэскалации и в то же время нагнетает ситуацию риторикой о грядущей войне.

