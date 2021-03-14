В ЛНР заявили, что ВСУ заминировали территорию в Донбассе
Украинские военные минируют окраину подконтрольного Киеву населённого пункта Карбонит на линии соприкосновения в Донбассе, заявила пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
«Так, на северо-восточной окраине населённого пункта Карбонит (Золотое-2) нами было отмечена установка военнослужащими 2-го батальона 92-й бригады минного поля», — сказано в заявлении.
Также в ЛНР считают, что ВСУ подобными действиями угрожают жизни мирных граждан.
Ранее в ЛНР рассказали об уничтожении украинского беспилотника для корректировки огня. После подавления радиосигналов БПЛА потерял управление и потерпел крушение на позициях украинской армии.
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