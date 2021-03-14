В ЛНР заявили, что ВСУ заминировали территорию в Донбассе

«Так, на северо-восточной окраине населённого пункта Карбонит (Золотое-2) нами было отмечена установка военнослужащими 2-го батальона 92-й бригады минного поля», — сказано в заявлении.

Также в ЛНР считают, что ВСУ подобными действиями угрожают жизни мирных граждан.

Ранее в ЛНР рассказали об уничтожении украинского беспилотника для корректировки огня. После подавления радиосигналов БПЛА потерял управление и потерпел крушение на позициях украинской армии.

